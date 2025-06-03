В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первого ребёнка до 24 лет

Депутат Яна Лантратова, возглавляющая Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, выступила с инициативой дополнительной выплаты в размере 1 млн рублей к материнскому капиталу для женщин, родивших первого ребёнка до 24 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По её словам, данное предложение соответствует позиции президента Владимира Путина, который на заседании Госсовета в конце 2024 года подчёркивал важность поощрения раннего материнства. В настоящее время средний возраст рождения первого ребёнка в России составляет 28-29 лет.