В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первого ребёнка до 24 лет
Лантратова предложила увеличить маткапитал за рождение первого ребёнка до 24 лет
В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первого ребёнка до 24 лет. Обложка © freepik / Drazen Zigic
Депутат Яна Лантратова, возглавляющая Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, выступила с инициативой дополнительной выплаты в размере 1 млн рублей к материнскому капиталу для женщин, родивших первого ребёнка до 24 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
По её словам, данное предложение соответствует позиции президента Владимира Путина, который на заседании Госсовета в конце 2024 года подчёркивал важность поощрения раннего материнства. В настоящее время средний возраст рождения первого ребёнка в России составляет 28-29 лет.
В случае принятия инициативы, молодые семьи смогут получить существенную дополнительную поддержку. Отметим, что сейчас материнский капитал за первого ребёнка составляет 690 266 рублей, а при рождении второго сумма увеличивается до 912 162 рублей.
Ранее юрист разъяснила, каким образом можно оформить материнский капитал в случае, если ребёнок появился на свет за пределами России. Также россиянкам предоставили информацию о том, кто имеет право на автоматическое получение данного пособия.