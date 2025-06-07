Путин упростил получение маткапитала

Глава государства Владимир Путин подписал указ, который способствует существенному упрощению и ускорению процедуры получения материнского капитала. Документ размещён на официальном сайте правовой информации.

Основным аспектом изменений является внедрение единой цифровой системы «Социальное казначейство», которая автоматизирует весь процесс социальной поддержки, от регистрации до выплат. Это позволит семьям быстрее и проще распоряжаться положенными им средствами. Дополнительно закон гарантирует автоматический переход права на маткапитал к другому родителю или детям в случае утраты его первоначальным владельцем (смерть, лишение родительских прав).

Закон также существенно сокращает сроки рассмотрения заявок на использование средств маткапитала. Теперь от момента рождения ребёнка и передачи данных через «Госуслуги» до получения самого сертификата будет проходить не более пяти дней. Срок же межведомственного взаимодействия при оформлении маткапитала сокращен до 48 часов.