«Я не знаю, есть ли что-то важнее»: Путин рассказал, в чём заключается смысл бытия
Путин заявил, что смысл бытия заключается в рождении и воспитании детей
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Смысл бытия заключается в детях, их рождении и воспитании, заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями. Глава государства подчеркнул, что у таких семей в жизни всё получается и то, какой вклад в общество они вносят — это самое главное.
«В этом смысл вообще жизни любого человека: «А» — продолжение рода, и «Б» — это определённое качество работы с детьми. <...> Я не знаю, есть ли что-то важнее. Это вообще ключ бытия, смысл бытия. Есть ли что-то, что даёт человеку большее чувство удовлетворения и счастья, чем рождение и воспитание детей?», — сказал Путин.
Глава государства ранее пообщался в формате видеосвязи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», а также с матерями, удостоенными почётного звания «Мать-героиня», из Свердловской области, Республики Крым, Рязанской области, Калининградской области, Республики Ингушетия, Пензенской области, Кемеровской области (Кузбасс), Еврейской автономной области и Запорожской области. Во время беседы Путин подчеркнул, что истинные семейные ценности имеют первостепенное значение для России. Он отметил, что благополучие больших семей должно находиться в центре внимания всех решений и проектов властей. Президент также добавил, что особое внимание необходимо уделять семьям с тремя и более детьми.