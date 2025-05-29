«Я не знаю, есть ли что-то важнее»: Путин рассказал, в чём заключается смысл бытия

Смысл бытия заключается в детях, их рождении и воспитании, заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями. Глава государства подчеркнул, что у таких семей в жизни всё получается и то, какой вклад в общество они вносят — это самое главное.

«В этом смысл вообще жизни любого человека: «А» — продолжение рода, и «Б» — это определённое качество работы с детьми. <...> Я не знаю, есть ли что-то важнее. Это вообще ключ бытия, смысл бытия. Есть ли что-то, что даёт человеку большее чувство удовлетворения и счастья, чем рождение и воспитание детей?», — сказал Путин.