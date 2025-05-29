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Регион
29 мая, 12:44

«Потом!» Путин не стал отвечать на звонок на встрече с многодетными ради детского стишка

Путин не стал отвечать на звонок на встрече с многодетными и послушал стишок

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президенту РФ Владимиру Путину поступил телефонный звонок во время встречи с многодетными семьями в режиме видеоконференции, но он решил не отвечать него. Глава государства решил вместо этого послушать детский стишок.

Видео © Life.ru

«Потом!» – сказал российский лидер в трубку и быстро её положил.

Глава государства пообщался с награждёнными орденом «Родительская слава» семьями, и матерями, удостоенными почётного звания «Мать-героиня», из Свердловской области, Республики Крым, Рязанской области, Калининградской области, Республики Ингушетия, Пензенской области, Кемеровской области – Кузбасса, Еврейской автономной области и Запорожской области. В ходе беседы Путин заявил, что подлинные семейные ценности непреложны для России. По его словам, именно большие семьи, их благополучие находится в центре всех решений и проектов властей нашей страны. Президент добавил, что семьям, в которых растёт трое и более детей, нужно уделять особое внимание.

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Андрей Бражников
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