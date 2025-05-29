«Потом!» Путин не стал отвечать на звонок на встрече с многодетными ради детского стишка

Президенту РФ Владимиру Путину поступил телефонный звонок во время встречи с многодетными семьями в режиме видеоконференции, но он решил не отвечать него. Глава государства решил вместо этого послушать детский стишок.

Глава государства пообщался с награждёнными орденом «Родительская слава» семьями, и матерями, удостоенными почётного звания «Мать-героиня», из Свердловской области, Республики Крым, Рязанской области, Калининградской области, Республики Ингушетия, Пензенской области, Кемеровской области – Кузбасса, Еврейской автономной области и Запорожской области. В ходе беседы Путин заявил, что подлинные семейные ценности непреложны для России. По его словам, именно большие семьи, их благополучие находится в центре всех решений и проектов властей нашей страны. Президент добавил, что семьям, в которых растёт трое и более детей, нужно уделять особое внимание.