Путин поздравил россиян с приближающимся Днём защиты детей

В преддверии Дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, президент России Владимир Путин обратился к гражданам с поздравлением.

«Сердечно поздравляю с наступающим праздником всех родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников. Всех, кто отдаёт детям силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом, всё делает для того, чтобы детство у нашего подрастающего поколения, у наших деток было счастливым, а будущее — успешным», — сказал Путин на встрече с многодетными семьями.

Также президент поприветствовал большие, дружные семьи, где взрослые посвящают жизнь воспитанию будущих поколений. Глава государства отметил, что это очень важно для нашей страны и добавил, что воспитание — непростой, напряжённый и очень ответственный труд, особенно в многодетных семьях.