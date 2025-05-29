Путин поздравил россиян с приближающимся Днём защиты детей
Обложка © Life.ru
В преддверии Дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, президент России Владимир Путин обратился к гражданам с поздравлением.
«Сердечно поздравляю с наступающим праздником всех родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников. Всех, кто отдаёт детям силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом, всё делает для того, чтобы детство у нашего подрастающего поколения, у наших деток было счастливым, а будущее — успешным», — сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
Также президент поприветствовал большие, дружные семьи, где взрослые посвящают жизнь воспитанию будущих поколений. Глава государства отметил, что это очень важно для нашей страны и добавил, что воспитание — непростой, напряжённый и очень ответственный труд, особенно в многодетных семьях.
Также в ходе встречи Путин заявил, что подлинные семейные ценности непреложны для России. По его словам, именно большие семьи, их благополучие находится в центре всех решений и проектов российских властей. Лидер добавил, что семьям, в которых растет трое и более детей, нужно уделять особое внимание.