Генпрокуратура требует изъять у экс-главы МРСК Каитова 81 подстанцию в Хасавюрте

Генеральная прокуратура РФ подала антикоррупционный иск к бывшему главе ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» (МРСК) Магомеду Каитову. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, ведомство требует изъять 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте и 363 единицы сетевого оборудования.

В конце июля 2025 года по иску Генпрокуратуры суд уже обратил в доход государства ценные бумаги ряда энергетических компаний общей стоимостью 14,3 млрд рублей, принадлежавших Каитову. В состав этих активов входили электросети Хасавюрта, обеспечивающие энергоснабжение более 200 тысяч потребителей.

В иске также указано, что в 2011 году электросети Хасавюрта включили в госпрограмму с финансированием 9,4 млрд рублей. Подрядчиками выступили аффилированные структуры, которые заключили договоры на сумму свыше 500 млн рублей, но обязательства не исполнили, предоставив фиктивные акты выполненных работ, а средства вывели в подконтрольные организации.

Ранее в Махачкале заключили под стражу вице-руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Рашидхана Абдуллаева по подозрению в мошенничестве. Чиновник арестован на два месяца. Задержание проводили сотрудники ФСБ, которые также провели обыски по месту работы и проживания чиновника.