В Дагестане суд лишил главу Рутульского района Сулейманова полномочий

В Дагестане Верховный суд прекратил полномочия главы Рутульского района Давуда Сулейманова до истечения срока его полномочий из-за утраты доверия. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционных норм и выяснила, что Сулейманов одновременно был учредителем коммерческой организации. После выявления нарушений прокуратура обратилась к депутатам района с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении его полномочий. Парламентарии меры не приняли, и дело было направлено в Ахтынский районный суд с административным иском.

Суд первой инстанции и апелляция отказали в удовлетворении иска. Тогда прокуратура подала кассационную жалобу, которую Пятый кассационный суд признал обоснованной и направил дело на новое рассмотрение.

«24 марта 2026 года апелляционная инстанция Верховного суда Республики Дагестан удовлетворила административное исковое заявление прокуратуры, постановив досрочно прекратить полномочия главы Рутульского района в связи с утратой доверия», — говорится в заявлении.

