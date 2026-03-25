24 марта, 21:12

В Дагестане суд лишил главу Рутульского района Сулейманова полномочий

Давуд Сулейманов. Обложка © Официальный сайт АМР «Рутульский район»

В Дагестане Верховный суд прекратил полномочия главы Рутульского района Давуда Сулейманова до истечения срока его полномочий из-за утраты доверия. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционных норм и выяснила, что Сулейманов одновременно был учредителем коммерческой организации. После выявления нарушений прокуратура обратилась к депутатам района с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении его полномочий. Парламентарии меры не приняли, и дело было направлено в Ахтынский районный суд с административным иском.

Суд первой инстанции и апелляция отказали в удовлетворении иска. Тогда прокуратура подала кассационную жалобу, которую Пятый кассационный суд признал обоснованной и направил дело на новое рассмотрение.

«24 марта 2026 года апелляционная инстанция Верховного суда Республики Дагестан удовлетворила административное исковое заявление прокуратуры, постановив досрочно прекратить полномочия главы Рутульского района в связи с утратой доверия», — говорится в заявлении.

Митволь анекдотом про еврея прокомментировал Life.ru своё осовбождение

Ранее прокуратура Краснодара приступила к аресту имущества, принадлежащего главе регионального министерства здравоохранения Евгению Филиппову. Ранее высокопоставленный чиновник был задержан и помещён под стражу по подозрению в мошенничестве. Ведомство добивается обращения собственности Филиппова и ряда связанных с ним лиц в доход государства.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Тимур Хингеев
