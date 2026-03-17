Замглавы Росреестра Дагестана арестован по подозрению в мошенничестве
Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу заместителя руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Рашидхана Абдуллаева. Чиновник арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Верховный суд республики.
«По делу о мошенничестве на два месяца арестован заместитель руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Рашидхан Абдуллаев», — говорится в сообщении .
Абдуллаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»). Информацию подтвердила руководитель объединённой пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
По данным источников, задержание проводили сотрудники ФСБ, которые также провели обыски по месту работы и проживания чиновника. Уголовное дело связано с махинациями с земельными участками и операциями в сфере кадастра и регистрации прав на недвижимость. Официально подробности дела пока не раскрываются.
