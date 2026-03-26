Суд в США признал Meta* и YouTube виновными в нанесении вреда подростку
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mamun_Sheikh
В Лос-Анджелесе присяжные вынесли решение по делу о влиянии социальных платформ на психическое здоровье несовершеннолетних. Meta* и YouTube признаны ответственными за вред, причинённый молодой пользовательнице — развитие зависимости и проблем с психическим здоровьем. Об этом пишет The New York Times.
Истец настаивал, что именно особенности дизайна сервисов — бесконечная лента, автопроигрывание и алгоритмические рекомендации — намеренно удерживают детей и подростков в приложениях. Общая сумма иска составила 6 миллионов долларов: 4,2 миллиона присуждены к выплате Meta*, ещё 1,8 миллиона — YouTube.
TikTok и Snap, также фигурировавшие в иске, урегулировали претензии на досудебной стадии. Meta* и Google (владелец YouTube) не согласились с вердиктом и заявили о намерении его оспаривать.
Юристы называют дело прецедентным, так как его исход может повлиять на тысячи аналогичных исков против крупных технологических компаний. Ключевое отличие нынешнего разбирательства в том, что фокус сместился с содержания пользовательского контента на само устройство платформ и их потенциальную опасность для несовершеннолетних.
На фоне вынесенного решения давление на индустрию существенно возрастает. В случае повторения подобных вердиктов социальным сетям и видеоплатформам придётся пересматривать подходы к работе рекомендательных алгоритмов, системам защиты подростков и базовой архитектуре своих сервисов.
Ранее Таганский суд Москвы принял решение о взыскании с мессенджера Telegram 10,5 миллиона рублей. Поводом для разбирательства послужило игнорирование платформой требования об удалении материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности и пропаганду ЛГБТ**. В ходе заседания суд признал Telegram виновным сразу по двум статьям КоАП.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
** Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.