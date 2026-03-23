Суд в Москве оштрафовал Telegram на 10,5 млн рублей за экстремистский контент

Таганский суд Москвы вынес решение о взыскании с мессенджера Telegram 10,5 миллиона рублей. Причиной разбирательства стало игнорирование требования об удалении материалов с призывами к экстремистской деятельности и пропагандой ЛГБТ*.

Согласно информации, озвученной в ходе заседания, платформу признали виновной сразу по двум пунктам КоАП. Первое нарушение касается общего отказа удалять запрещённую информацию, второе — конкретно неудаление страниц с экстремистским контентом.

В итоге суд назначил наказание в виде двух штрафов. По одному из эпизодов сумма составила 3,5 миллиона рублей, по второму — 7 миллионов. Общая сумма взыскания сложилась из этих двух показателей.

Ранее сообщалось, что Telegram не стал по запросу РФ удалять каналы с пробивом и вербовкой террористов. Правоохранители направили основателю мессенджеру Павлу Дурову перечень из более чем ста ресурсов, требующих блокировки, но ответа не получили.

