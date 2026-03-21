Telegram не стал по запросу РФ удалять каналы с пробивом и вербовкой террористов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Potashev Aleksandr
Telegram незадолго до начала блокировок в России отказался забанить свыше 100 каналов, связанных с пробивом персональных данных, сбытом наркотиков и вербовкой террористов. Об этом сообщает Mash.
Правоохранители направили основателю мессенджеру Павлу Дурову перечень из более чем ста ресурсов, требующих блокировки. В ответе было отказано. Среди них — проект Continental Service, который, по данным силовиков, используется украинцами для вербовки и обмана россиян через колл-центры, а также для пробивов, обналичивания и сбора информации о чиновниках.
В МВД оценивают ежемесячный ущерб от деятельности этой криминальной сетки в 1,5 млрд рублей. Ранее администрация мессенджера удаляла каналы Continental за терроризм и мошенничество, однако эти меры не дали результата — запрещённые ресурсы продолжали работать под теми же названиями.
Теперь силовики готовят уголовное дело. Планируется окончательно заблокировать противоправные ресурсы и привлечь к ответственности администраторов — каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы. Под суд могут попасть и те, кто переводил деньги на счета нелегальной системы.
Роскомнадзор ранее подтвердил, что администрация Telegram продолжает игнорировать требования российского законодательства. В пресс-службе ведомства отметили, что площадка не всегда оперативно ограничивает доступ к запрещённой информации. В пятницу, 20 марта, пользователи мессенджера вновь столкнулись с техническими сбоями в его работе.
