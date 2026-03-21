Telegram не стал по запросу РФ удалять каналы с пробивом и вербовкой террористов

Telegram незадолго до начала блокировок в России отказался забанить свыше 100 каналов, связанных с пробивом персональных данных, сбытом наркотиков и вербовкой террористов. Об этом сообщает Mash.

Правоохранители направили основателю мессенджеру Павлу Дурову перечень из более чем ста ресурсов, требующих блокировки. В ответе было отказано. Среди них — проект Continental Service, который, по данным силовиков, используется украинцами для вербовки и обмана россиян через колл-центры, а также для пробивов, обналичивания и сбора информации о чиновниках.

В МВД оценивают ежемесячный ущерб от деятельности этой криминальной сетки в 1,5 млрд рублей. Ранее администрация мессенджера удаляла каналы Continental за терроризм и мошенничество, однако эти меры не дали результата — запрещённые ресурсы продолжали работать под теми же названиями.

Теперь силовики готовят уголовное дело. Планируется окончательно заблокировать противоправные ресурсы и привлечь к ответственности администраторов — каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы. Под суд могут попасть и те, кто переводил деньги на счета нелегальной системы.