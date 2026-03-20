«До Max тоже доберёмся»: Зеленский проговорился об атаках на россиян через Telegram

Владимир Зеленский заявил, что Киев доберётся до российского мессенджера Max, так как после ограничений в работе Telegram на территории РФ будет труднее обрабатывать россиян. Чиновника цитирует информационное агентство РБК-Украина.

«Скажу откровенно, мы также работаем через Telegram в России. Сейчас, с ограничением Telegram в России, безусловно, передавать сигналы обществу будет сложнее, но тем не менее у меня был доклад об их новой сети Max. Ну, мы до Max тоже доберёмся», — объяснил Зеленский.

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что Telegram продолжает нарушать российские законы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с тем, что администрация мессенджера не всегда блокирует запрещённые материалы. Пользователи Telegram вновь столкнулись с техническими неполадками в пятницу, 20 марта. Согласно данным сервиса Detector404, наибольшее количество жалоб поступило из Магаданской области, Камчатского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Забайкальского края. Сейчас россияне переходят в национальный мессенджер Max.