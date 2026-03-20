20 марта, 15:57

«До Max тоже доберёмся»: Зеленский проговорился об атаках на россиян через Telegram

Зеленский признал, что Украина «работает» с россиянами через Telegram

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский заявил, что Киев доберётся до российского мессенджера Max, так как после ограничений в работе Telegram на территории РФ будет труднее обрабатывать россиян. Чиновника цитирует информационное агентство РБК-Украина.

«Скажу откровенно, мы также работаем через Telegram в России. Сейчас, с ограничением Telegram в России, безусловно, передавать сигналы обществу будет сложнее, но тем не менее у меня был доклад об их новой сети Max. Ну, мы до Max тоже доберёмся», объяснил Зеленский.

Национальный мессенджер MAX получил статус социальной сети
Ранее Роскомнадзор подтвердил, что Telegram продолжает нарушать российские законы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с тем, что администрация мессенджера не всегда блокирует запрещённые материалы. Пользователи Telegram вновь столкнулись с техническими неполадками в пятницу, 20 марта. Согласно данным сервиса Detector404, наибольшее количество жалоб поступило из Магаданской области, Камчатского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Забайкальского края. Сейчас россияне переходят в национальный мессенджер Max.

Татьяна Миссуми
