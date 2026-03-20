Пользователи из России вновь сообщают о сбоях в работе Telegram
Telegram снова заработал у части россиян, но с перебоями
Пользователи мессенджера Telegram вновь столкнулись с техническими неполадками в пятницу, 20 марта. Согласно данным сервиса Detector404, наибольшее количество жалоб поступило из Магаданской области, Камчатского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Забайкальского края.
За сутки о проблемах в работе приложения сообщили 3075 пользователей. Из них 19% жалоб пришлось на Москву, 11% — на Санкт-Петербург, 10% — на Новосибирскую область и 8% — на Свердловскую. Почти половина обращений (49%) связана со сбоями в мобильном приложении, также жалуются на проблемы с отправкой и загрузкой файлов.
Напомним, что с 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России из‑за отказа администрации мессенджера удалять запрещённый контент. Минцифры утверждает, что Telegram не выполнил около 150 тысяч запросов на блокировку, включая материалы с детской порнографией и сведения о наркотиках. При этом статистика самой платформы указывает на усиление модерации и блокировку более 114 тысяч групп и каналов. Роскомнадзор же настаивает, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство.
