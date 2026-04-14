14 апреля, 10:30

10 авто, конфискованных у нарушителей ПДД, переданы в зону СВО

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

По инициативе прокуратуры Москвы десять автомобилей, изъятых у злостных нарушителей правил дорожного движения, переданы для нужд российской армии. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Технику направят в войсковые подразделения, которые задействованы в зоне проведения специальной военной операции. Уточняется, что ранее эти машины принадлежали лицам, осуждённым по статье 264.1 УК РФ. Суд принял решения о наложении арестов на транспортные средства и их последующей конфискации в пользу государства.

Суд обратил в доход РФ имущество экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд рублей

Ранее сообщалось, что в России за 2,5 года конфисковали более 33 тысяч автомобилей у водителей, повторно пойманных за рулём в состоянии опьянения. Машины передали разным ведомствам: свыше 5,5 тысячи — в зону СВО, 146 — в новые регионы, 19 — в МЧС. Благодаря этому число преступлений, связанных с пьяным вождением, в 2024 году снизилось на 15%, и в 2025-м тенденция сохраняется.

Анастасия Никонорова
