10 апреля, 15:40

Суд обратил в доход РФ имущество экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Ленинский районный суд города Краснодара удовлетворил исковые требования, в результате чего в доход Российской Федерации обращено имущество бывших депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Алексея Сидюкова и Сергея Фурсы, а также связанных с ними лиц. Общая стоимость конфискованных активов, сформированных в результате коррупционной деятельности, составила 81,5 миллиарда рублей.

В частности, в государственную собственность поступили 318 жилых и 43 нежилых помещения, 139 земельных участков, 100% долей в уставном капитале 81 коммерческой организации, а также наличные и безналичные денежные средства, транспортные средства, ценные бумаги, драгоценности и другие предметы роскоши.

Кубанского экс-вице-губернатора Коробку уличили в рейдерском захвате предприятия

Ранее суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Генпрокуратура подала иск по делу о предполагаемой схеме с участием вице-губернатора и бывших депутатов Заксобрания Кубани Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова, возбуждено уголовное дело. Во время обысков у чиновника обнаружили 4 млн долларов, около 7 млн евро и 31 млн рублей. Его арестовали.

