Кубанского экс-вице-губернатора Коробку уличили в рейдерском захвате предприятия
Андрей Коробка. Обложка © Telegram / Администрация Краснодарского края
Генпрокуратура в суде обнародовала информацию о том, что Андрей Коробка, ранее занимавший пост вице-губернатора Краснодарского края, и Сергей Фурса, бывший депутат краевого Заксобрания, подозреваются в совершении рейдерского захвата Васюринского агропромышленного комплекса. Как заявил представитель надзорного ведомства, их действия были направлены на увеличение обрабатываемых их компаниями земель.
«Коробка и Фурса рейдерским путём захватили крупное предприятие — Васюринский АПК», — заявил представитель Генпрокуратуры.
В частности, речь идет о 25 тысячах гектаров плодородной земли стоимостью свыше 20 миллиардов рублей, которая, по данным Генпрокуратуры, была незаконно переоформлена на жену Фурсы для сокрытия преступной схемы.
Ранее сообщалось, что Андрей Коробка, проходящий по антикоррупционному иску и уголовному делу, заявил в суде, что не имеет отношения к поместью в Динском районе. Ранее надзорные органы сообщали, что часть незаконно выведенных земель могла быть использована для строительства элитного поместья стоимостью более 1 млрд рублей с вертолётной площадкой, причалом, кортами и церковью. Напомним, суд арестовал имущество Коробки, а во время обысков у него обнаружили 4 млн долларов, около 7 млн евро и 31 млн рублей — чиновника арестовали.
