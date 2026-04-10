Кубанского экс-вице-губернатора Коробку уличили в рейдерском захвате предприятия

Генпрокуратура в суде обнародовала информацию о том, что Андрей Коробка, ранее занимавший пост вице-губернатора Краснодарского края, и Сергей Фурса, бывший депутат краевого Заксобрания, подозреваются в совершении рейдерского захвата Васюринского агропромышленного комплекса. Как заявил представитель надзорного ведомства, их действия были направлены на увеличение обрабатываемых их компаниями земель.