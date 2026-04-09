9 апреля, 13:58

Разрешения на 15 видов оружия на имя губернатора Кубани нашли на вилле в Динской

Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев

В элитном поместье в станице Динской, которое сам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее назвал не имеющим к нему отношения, силовики обнаружили разрешительные документы на 15 видов оружия. Все они оформлены на имя главы региона. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Согласно законодательству, оружие и разрешительные бумаги должны храниться по месту жительства владельца. В противном случае грозит административный протокол и конфискация.

В администрации края назвали информацию слухами, заявив, что не видели официальных документов суда. В ответ на это авторы публикации обнародовали часть протокола обысков.

Вице-губернатор Коробка вывел миллиард рублей через футбольный клуб «Кубань»

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, проходящий по антикоррупционному иску и уголовному делу, заявил в суде, что не имеет отношения к поместью в Динском районе. Ранее надзорные органы сообщали, что часть незаконно выведенных земель могла быть использована для строительства элитного поместья стоимостью более 1 млрд рублей с вертолётной площадкой, причалом, кортами и церковью. Напомним, суд арестовал имущество Коробки, а во время обысков у него обнаружили 4 млн долларов, около 7 млн евро и 31 млн рублей — чиновника арестовали.

BannerImage
Анастасия Никонорова
