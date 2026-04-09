Разрешения на 15 видов оружия на имя губернатора Кубани нашли на вилле в Динской

В элитном поместье в станице Динской, которое сам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее назвал не имеющим к нему отношения, силовики обнаружили разрешительные документы на 15 видов оружия. Все они оформлены на имя главы региона. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.