Суд арестовал имущество вице-губернатора Кубани Коробки

Ленинский районный суд Краснодара наложил арест на имущество заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Соответствующие обеспечительные меры приняты в рамках антикоррупционного иска. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Основанием для обращения в суд стала «совместная нелегальная деятельность» чиновника с экс-депутатами Законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. По версии надзорного ведомства, они организовали незаконное сращивание бизнеса и власти, в результате которого капитализация их предприятий выросла более чем на 10 миллиардов рублей.

Ответчиками по иску, помимо самого вице-губернатора, проходят 20 физических и три юридических лица. Генпрокуратура требует обратить в доход государства объекты недвижимости и доли в уставных капиталах коммерческих организаций, принадлежащие фигурантам.

В качестве обеспечительной меры суд запретил ответчикам распоряжаться оспариваемым имуществом. Коробка занимает пост вице-губернатора Кубани с 2015 года, курируя вопросы развития агропромышленного комплекса. На данный момент чиновник не отстранён от своей должности.

