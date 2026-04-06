Экс-вице-премьера Ивановской области обвинили во взятках на 43 млн рублей

Бывшему заместителю председателя правительства Ивановской области официально предъявили обвинение в коррупции. По версии следствия, чиновник получил взятку в особо крупном размере, сообщили в СК России. По данным СМИ, речь идёт об Александре Шаботинском.

Суд уже избрал меру пресечения — фигурант будет находиться под стражей на всё время расследования. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ.

Как выяснили следователи, обвиняемый действовал в сговоре с другими лицами. От предпринимателей он получил более 41 миллиона рублей, а также услуги имущественного характера, которые оценили почти в 2,6 миллиона рублей.

По ходатайству следователя на имущество экс-чиновника наложили арест — речь идёт о сумме свыше 10 миллионов рублей.

