Глава департамента мэрии Сочи отправлен под домашний арест по делу о коррупции

Суд вынес решение о домашнем аресте до 26 мая для главы правового департамента администрации Сочи Романа Рябцева. Он обвиняется в посредничестве при даче взятки, сейчас чиновник активно сотрудничает со следствием и даёт признательные показания. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

«Центральным районным судом г. Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Романа Рябцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ», — сказано в тексте.

Рябцева задержали с поличным. По данным следствия, к нему обратился коллега из другого отдела администрации Сочи и попросил оказать помощь в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование для третьего лица. Рябцев сказал, что для оказания «услуги» и урегулирования вопроса с другими чиновниками потребуется сумма в 3,5 миллиона рублей. В момент передачи денег подозреваемого схватили силовики.

Напомним, силовики задержали трёх чиновников администрации Сочи, включая вице-мэра города Евгения Горобца. Также задержаны директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.