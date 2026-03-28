Экс-замминистра обороны Иванов начал сотрудничать со следствием

Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием по второму делу о коррупции. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Обвиняемый подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с условием, что вмененные ему преступления следствие квалифицирует как злоупотребление должностными полномочиями», — приводит комментарий источника ТАСС.

Следствие обвиняет Иванова в получении взяток в особо крупном размере, отмывании денег и незаконном хранении оружия. Сам фигурант и его адвокаты изучили материалы дела по трём эпизодам второго уголовного дела. В ближайшее время материалы направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.