20 ноября, 14:08

Более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей передали на СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hedgehog94

В России за 2,5 года конфисковали более 33 тысяч автомобилей у водителей, которых повторно поймали за рулём в состоянии опьянения. Такие данные озвучили в Генпрокуратуре после заседания под руководством Александра Гуцана. Об этом сообщает ТАСС.

Изъятую технику распределяли по разным ведомствам: свыше 5,5 тысячи машин отправили в зону спецоперации, ещё 146 передали в новые регионы, а 19 — в МЧС. Прокуратура отмечает, что механизм конфискации удалось наладить благодаря совместной работе с другими структурами. По данным ведомства, за 2024 год количество преступлений, связанных с нетрезвым вождением, снизилось на 15%. В 2025-м эта тенденция сохраняется.

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке в аварии попали десятки машин из-за обледеневших дорог. Ухудшение погодных условий нарушило привычную жизнь жителей: парализовано движение общественного транспорта, а занятия во второй смене всех городских школ отменены.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

