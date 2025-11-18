Камчатский дрифт: Десятки машин попали в ДТП на полуострове из-за обледеневших дорог

Петропавловск-Камчатский оказался во власти циклона, который принёс в город сильный снегопад и пургу. Ухудшение погодных условий нарушило привычную жизнь жителей: в столице края зафиксированы многочисленные ДТП, парализовано движение общественного транспорта, а занятия во второй смене всех городских школ отменены.

Снегопад нарушил привычную жизнь жителей Камчатки. Обложка © Telegram / Камчатка №1

По данным администрации Петропавловска-Камчатского, главной причиной коллапса стало экстремальное обледенение дорог, вызванное сильным мокрым снегом при околонулевой температуре и штормовом ветре. Водителей настоятельно призывают воздержаться от поездок на личном транспорте.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на возвышенностях: крайне скользко на Красной сопке и спуске к ТЭЦ в районе СРВ. Массовые аварии произошли за последние часы на проспекте Рыбаков, Дачной улице, спуске к ТЭЦ, а также в районе «КП» близ «Беркаса». Автомобили буквально скатываются с обледеневших склонов, не имея возможности зацепиться за дорожное покрытие.

Один из инцидентов произошёл на улице Красинцев, где КамАЗ покатился с горки, чудом избежав столкновения с припаркованными машинами. Эти аварии лишь усугубляют и без того непростую дорожную обстановку.

Для борьбы со стихией в городе активно работает спецтехника, дороги посыпают смесью песка и соли. Однако во многих районах, куда дорожники ещё не успели добраться, по-прежнему сохраняется сильный гололёд.

Управление образования города рекомендовало школам сократить продолжительность уроков в первой смене и заранее уведомить родителей о досрочном уходе учащихся домой. По прогнозам Камчатского гидрометцентра, облачная погода с сильным мокрым снегом, ветром и гололедицей сохранится в течение всего дня 18 ноября. Циклон, накрывший Камчатку, отступит лишь к утру среды, 19 ноября.

«В связи с изменением погодных условий и усилением циклона настоятельно призываем не выезжать на дорогие на личном транспорте. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Если вы видите патруль ДПС на трассе или в городе — не стесняйтесь обратиться за помощью, если она вам нужна», — говорится в сообщении региональной полиции.

