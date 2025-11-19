Туманный ад: На видео сняли тонущие в кипятке авто после прорыва трубы в Петербурге
Автомобили тонут в кипятке из-за прорыва трубы в Петербурге
Обложка © Life.ru
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой припаркованные автомобили оказываются частично затоплены. Видео туманного ада публикует Telegram-канал Mash на Мойке.
Тачки тонут в кипятке на Бассейной. Видео © Telegram / Mash на Мойке.
Известно, что сильный прорыв произошёл на улице Бассейной — кипяток разливается по всей улице. Некоторые машины, стоящие на парковке, уже начали погружаться под корячую воду. На месте инцидента работают городские службы, которые занимаются откачкой воды.
Ранее Life.ru сообщал о циклоне, который обрушился на Петропавловск-Камчатский, вызвав сильный снегопад и пургу. Из-за ухудшения погоды в столице края были зафиксированы многочисленные аварии, приостановлено движение общественного транспорта, а занятия во вторую смену во всех школах города отменены.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.