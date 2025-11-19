Россия и США
19 ноября, 12:52

Туманный ад: На видео сняли тонущие в кипятке авто после прорыва трубы в Петербурге

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой припаркованные автомобили оказываются частично затоплены. Видео туманного ада публикует Telegram-канал Mash на Мойке.

Тачки тонут в кипятке на Бассейной. Видео © Telegram / Mash на Мойке.

Известно, что сильный прорыв произошёл на улице Бассейной — кипяток разливается по всей улице. Некоторые машины, стоящие на парковке, уже начали погружаться под корячую воду. На месте инцидента работают городские службы, которые занимаются откачкой воды.

Ранее Life.ru сообщал о циклоне, который обрушился на Петропавловск-Камчатский, вызвав сильный снегопад и пургу. Из-за ухудшения погоды в столице края были зафиксированы многочисленные аварии, приостановлено движение общественного транспорта, а занятия во вторую смену во всех школах города отменены.

