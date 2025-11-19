Подросток сжёг патрульное авто прямо у ГАИ в Петербурге по приказу из мессенджера

В Санкт-Петербурге подростка обвинили в поджоге служебного автомобиля дорожно-патрульной службы, в результате которого транспортное средство полностью сгорело. Парень действовал по указке неизвестных из мессенджера, сообщил Telegram-канал ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу.

Возгорание было оперативно локализовано сотрудниками МЧС, и в результате происшествия никто не пострадал. 15-летний подозреваемый был задержан на месте. Он купил бензин и облил горючей жидкостью один из патрульных автомобилей, припаркованных около здания отдела Госавтоинспекции.

«Педварительно установлено, что, подросток совершил поджог, действуя по указанию неизвестных, с которыми ранее вступил в переписку в одном из мессенджеров», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Ранее сообщалось, что на Камчатке был задержан житель Сахалинской области по подозрению в подготовке поджога автозаправочной станции в Петропавловске-Камчатском, по факту чего уже возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что злоумышленники, которые ранее сами обманули мужчину 1984 года рождения на крупную сумму денег, во время очередного звонка сообщили ему, что его средства были переправлены украинской стороне.