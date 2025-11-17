На Камчатке задержан мужчина за попытку поджечь автозаправочную станцию

На Камчатке задержан житель Сахалинской области по подозрению в подготовке поджога автозаправочной станции. Инцидент произошёл в Петропавловске-Камчатском, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

По версии следствия, злоумышленники предложили совершить поджог мужчине 1984 года рождения после того, как он сам стал их жертвой, лишившись крупной суммы денег.

«Во время очередного звонка мужчине сообщили, что его деньги отправлены украинской стороне. В целях сокрытия от правоохранительных органов информации о факте финансирования Украины и возврата денежных средств звонивший предложил совершить поджог АЗС в Петропавловске-Камчатском, на что гражданин согласился», — рассказали в УФСБ.

Преступление не было доведено до конца по независящим от задержанного причинам. Подозреваемый взят под стражу, следствие продолжается.

Ранее в Госдуме приняли законопроект об усилении ответственности за вовлечение детей в диверсии. Закон уравнивает наказание за диверсии с ответственностью за терроризм, отменяет сроки давности и снижает возраст уголовной ответственности за подобные преступления до 14 лет. Документ, уже одобренный нижней палатой парламента во втором и третьем чтении, был предложен группой из 419 депутатов.