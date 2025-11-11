В РФ хотят ужесточить ответственность за вовлечение детей в диверсии вплоть до пожизненного

Государственная Дума ужесточила уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность, введя наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Документ, уже одобренный нижней палатой парламента во втором и третьем чтении, был предложен группой из 419 депутатов.

Закон уравнивает наказание за диверсии с ответственностью за терроризм, отменяет сроки давности и снижает возраст уголовной ответственности за подобные преступления до 14 лет. Володин привёл статистику, показавшую рост числа диверсионных преступлений: с 13 осуждённых по статье 281 УК РФ в 2019-2023 годах до 48 человек в 2024 году.

Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков выразил сомнения в обоснованности снижения возраста ответственности, отметив, что 14-летние подростки могут не осознавать последствий своих действий. В ответ вице-спикер Ирина Яровая подчеркнула, что закон призван уберечь подростков от введения в заблуждение о безнаказанности и предотвратить их вовлечение в преступные сообщества.

Ранее в Уголовный кодекс уже вносились аналогичные изменения — в 2022 и 2023 годах были существенно ужесточены санкции за совершение терактов, государственную измену и взаимодействие с иностранными организациями, признанными нежелательными. Новый законодательный пакет развивает этот подход, расширяя правовые инструменты для противодействия подрывной деятельности и актам саботажа.

Одна из недавних попыток диверсии произошла в Смоленске. Как рассказывал Life.ru, жители многоквартирного дома №3/6 на улице Восточная-1я утром 5 октября обнаружили подозрительный предмет, напоминающий «коктейль Молотова». При этом камеры наблюдения зафиксировали неизвестного, который появился у здания в ночное время, что легло в основу версии о попытке саботажа.