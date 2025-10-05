Диверсант с коктейлем Молотова у дома в Смоленске попал на видео

В Смоленске жители многоквартирного дома обнаружили подозрительный предмет, похожий на самодельное зажигательное устройство, что вызвало подозрения о попытке диверсии. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Смоленск».

Неизвестный предпринял попытку возможной диверсии. Видео © Telegram / «Подслушано Смоленск»

Согласно информации, инцидент произошёл в доме №3/6 на улице Восточная-1я, где утром 5 октября местные жители заметили предмет, внешне напоминающий коктейль Молотова. По свидетельствам очевидцев, неизвестный появился в ночное время. Его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными на фасаде здания.

Самодельное зажигательное устройство мужчины. Фото © Telegram / «Подслушано Смоленск»

В настоящее время жители дома организуют коллективное обращение в правоохранительные органы с требованием немедленного расследования произошедшего инцидента.

Ранее правоохранительные органы в Новосибирске задержали женщину, подозреваемую в диверсионной деятельности. Ей инкриминируется подрыв участка Транссибирской магистрали, предположительно, по указанию украинских спецслужб. По имеющимся данным, в августе подозреваемая изготовила самодельное взрывное устройство из доступных компонентов и привела его в действие на железнодорожных путях.