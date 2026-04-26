Китайский «автомобильный пузырь» скоро лопнет

В Китае состояние автомобильной промышленности напоминает огромный мыльный пузырь, готовый вот-вот лопнуть. Виной всему жёсткая конкуренция между производителями, демпинг, попытки компаний пойти на любые ухищрения ради сбыта товара. Таким мнением поделился обозреватель портала «Дром» Сергей Арбузов с порталом RG.ru, побывав на автовыставке в Пекине.

«Я удивляюсь тому, что пузырь ещё не лопнул. Я уверен, что осталось недолго. Наиболее уязвимы небольшие компании, наименее уязвимы крупные государственные концерны типа Changan, GAC, SAIC, BAIC», — сказал он.

По словам специалиста, оценивать нужно не автоновинки из Китая, а запас прочности рынка. Ведь сейчас в КНР бушуют настоящие ценовые войны, вызванные «зелёными стартапами» (Xpeng, Nio, Li Auto), предложившими потребителям электрокары. В итоге производители открыли настоящую борьбу за покупателей. При этом одни производители оказались на грани разорения из-за выгужденного снижения цен, а другие смогли выиграть.

Он также обратил внимание, что китайские производители бросились расширять линейку своего предложения, что вылилось в бесчисленное множество моделей, которые перестали быть исключительными и стали грешить качеством.

