Шины в России подорожают на 30% но большинство водителей этого не заметят

Импортные шины для легковых автомобилей в России могут заметно подорожать из-за планируемых 30-процентных пошлин, но сильнее всего это ударит по владельцам дорогих и спортивных машин, тогда как большинство водителей уже перешли на отечественную или китайскую резину. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Андрей Венгерский.

«Все давно уже перешли на китайские шины. Я лично езжу на китайских шинах, много моих знакомых — тоже. В то же время очень много людей ездит и на отечественных: тот же Ikon, «Белшина», «Кордиант» — это вполне нормальные шины, и все на них спокойно ездят», — сказал собеседник.

По словам эксперта, пошлины сильнее всего ударят по владельцам премиальных и мощных машин, которым нужны импортные покрышки. Им придётся переплачивать за привычное качество. Введение 30-процентных пошлин может также расчистить рынок от части дешёвых китайских брендов — они перестанут быть нужными из-за удорожания.

При выборе шин Венгерский посоветовал ориентироваться на репутацию производителя и реальные условия эксплуатации. Для большинства владельцев обычных легковых машин в Москве и Подмосковье качественные российские и проверенные китайские модели останутся оптимальным вариантом, а рост цен сильнее всего почувствуют любители премиального и спортивного сегмента.

Ранее Life.ru рассказывал, что крупные российские производители шин обратились в ЕЭК с просьбой защитить рынок от дешёвого импорта из Китая. Предлагается ввести пошлины около 30% или квотирование поставок. На Китай приходится около трёх четвертей импорта шин в РФ.