Российские производители шин призвали поднять пошлины и ограничить импорт из Китая

Крупные российские производители шин обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой принять меры против дешёвого импорта из Китая. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Инициаторами обращения выступили компании «Кордиант», «Кама» и Ikon Tyres. Они считают, что поток недорогой продукции из КНР снижает конкурентоспособность отечественных заводов. В качестве возможной меры обсуждается введение импортных пошлин на уровне около 30 процентов. Такой шаг, по оценкам, может существенно увеличить стоимость зарубежных шин на рынке.

Дополнительно рассматривается вариант квотирования поставок. В этом случае сокращение объемов импорта способно привести к дальнейшему росту цен из-за дефицита предложения. Решение о запуске расследования в ЕЭК может занять до 30 дней, при необходимости срок допускается продлить.

По оценкам участников рынка, около трех четвертей импортируемых в Россию шин приходится на Китай. В основном речь идет о бюджетном сегменте продукции. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом году поставки шин в РФ достигли 510 млн долларов, увеличившись в 3,3 раза по сравнению с 2021 годом.

Гендиректор «Кордианта» Дмитрий Горбачев заявил, что демпинговые поставки наносят ущерб местным предприятиям и требуют защитных мер. На фоне роста импорта загрузка российских мощностей снизилась до 51%, а выпуск шин в прошлом году упал на 20%.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что возможное введение пошлин может ударить по потребителям, так как доступными останутся лишь самые дешевые модели. По его оценке, итоговое повышение цен может оказаться даже выше ожидаемого уровня из-за рыночной реакции.

Ранее Life.ru сообщал, что в России могут ограничить использование некоторых бюджетных автомобильных шин из-за их потенциальной опасности для здоровья и окружающей среды. Речь идёт о продукции, в которой превышено содержание вредных веществ — прежде всего полициклических ароматических углеводородов.