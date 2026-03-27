Летняя резина стала дешевле: рынок завалили недорогие азиатские бренды

В России снизились средние цены на летние шины для легковых автомобилей. По данным системы маркировки «Честный знак», в январе—марте 2026 года одна покрышка в среднем стоила 6,4 тысячи рублей против 6,9 тысячи годом ранее. При этом продажи таких шин выросли на 41% в штуках и на 30% в деньгах, до 8,6 млрд рублей, пишет «Российская газета».

На рынке это связывают с избытком предложения, прежде всего в сегменте азиатской продукции. Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов заявил, что именно давление со стороны недорогих брендов привело к снижению розничных цен. По его оценке, часть малоизвестных марок из среднего и низкого сегмента подешевела сразу на 10–20%.

Самыми востребованными оказались шины диаметром 16 дюймов. На них пришлось 25% всех продаж летней легковой резины, а средняя цена на этот размер снизилась примерно на 9%, почти до 6 тысяч рублей. Следом идут R15 с долей 24% и R17 с долей 16%.

Эксперты отмечают, что сейчас покупатели чаще выбирают массовый сегмент. В числе популярных марок называются российские Cordiant, Viatti, «Кама», Ikon Tyres, а также азиатские Maxxis, Triangle и Sailun. При этом дорогие европейские модели остаются в продаже, но из-за ограниченных поставок стоят заметно выше.

По словам участников рынка, лучшее время для покупки летней резины — период с конца февраля до апреля. В это время ассортимент уже широкий, а цены еще не успевают заметно вырасти. Специалисты советуют смотреть не только на бренд, но и на дату выпуска, а также покупать шины в местах, где проще оформить возврат в случае проблем.

При этом сэкономить на самих шинах полностью не получится за счет обслуживания. Весной 2026 года шиномонтаж, по оценкам рынка, подорожал на 10–15%: для легковых машин с колесами R14–R16 полный комплект работ обходится в среднем в 3–4 тысячи рублей, а для кроссоверов — в 4–5,5 тысячи.