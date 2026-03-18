Когда менять резину на летнюю в 2026-м: по погоде и по закону Оглавление Когда можно менять резину на летнюю в 2026 году: закон и сроки Что говорит закон о смене резины: штрафы и требования Какие шины запрещены летом Какие шины запрещены зимой При какой температуре менять резину: советы экспертов Прогноз погоды на весну 2026: когда потеплеет в Москве и регионах Когда менять резину в марте, апреле или мае 2026: календарь Штрафы за неправильную резину в 2026 году Советы по замене резины: как подготовиться к сезону Часто задаваемые вопросы Можно ли менять резину в марте 2026 Грозит ли штраф за раннюю замену Когда менять резину на летнюю в Москве и Подмосковье Можно ли ездить на «липучках» летом? Сколько должна быть глубина протектора? Вывод Когда менять резину на летнюю в 2026 году? Закон, штрафы, температура и прогноз погоды — в материале Life.ru. 17 марта, 22:55 Когда в 2026 году менять зимнюю резину на летнюю — советы и лайфхаки. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Когда можно менять резину на летнюю в 2026 году: закон и сроки

Если смотреть строго по закону, весной запрета на замену зимней резины на летнюю в марте, апреле или мае нет. Сезонные ограничения устроены иначе: зимой для легковых машин и лёгких грузовиков до 3,5 тонны обязательны зимние шины, а летом запрещены именно шипованные. Поэтому весенняя смена резины на летнюю начинается не «по дате», а по погоде в конкретном регионе. Если говорить коротко, единой даты для всей России нет. Весной федеральные правила не требуют от всех водителей немедленно переобуваться 1 марта, но и тянуть до лета на шипах тоже нельзя: с июня их эксплуатация уже запрещена.

На практике ориентир такой:

по закону шипованные шины нужно снять до 1 июня ;

; по погоде летнюю резину ставят, когда среднесуточная температура стабильно держится не ниже +5 °C , а лучше в диапазоне +5…+7 °C хотя бы несколько дней подряд;

, а лучше в диапазоне хотя бы несколько дней подряд; если вы ездите рано утром по трассе или за городом, ждать нужно дольше, чем тем, кто передвигается только днём по городу.

Проще говоря, в марте переобуваться можно юридически, но не всегда разумно. Если ночью по-прежнему минус, а утром на дорогах бывает ледяная корка, летняя шина будет работать хуже зимней, даже если днём на солнце уже плюс. Отсюда главный вывод: ответ на вопрос, когда менять резину на летнюю по закону, и ответ на вопрос, когда это безопасно, — не всегда одно и то же. Закон задаёт рамки, а реальный момент замены определяет погода.

Что говорит закон о смене резины: штрафы и требования

Базовое правило сейчас опирается на Техрегламент Таможенного союза и перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Именно там закреплены сезонные требования к шинам. За нарушение применяется часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ — предупреждение или штраф 500 рублей. В конце 2025 года в статью 12.5 внесли уточнение, и с 9 января 2026 года изменилась правовая отсылка, но сам размер санкции для водителя не вырос.

Когда необходимо сменить шипованные шины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Standret

Какие шины запрещены летом

Летом федеральный запрет касается именно шипованных шин. В перечне неисправностей прямо указано: шины с шипами противоскольжения нельзя использовать в июне, июле и августе. Это и есть ответ на частый вопрос, когда ставить летнюю резину по закону: не позже начала июня, если у вас шипы.

Нешипованная зимняя резина формально не попадает под этот сезонный запрет, но это не делает её хорошим выбором на тёплом асфальте. Она мягче, быстрее изнашивается и хуже держит траекторию в жару, особенно при торможении и резких манёврах.

Какие шины запрещены зимой

Зимой, то есть в декабре, январе и феврале, на автомобилях категорий M1 и N1 должны стоять зимние шины, причём на всех колёсах. Это правило касается легковых машин и лёгких грузовиков до 3,5 тонны. Отдельно запрещено смешивать на одной оси зимние и не зимние шины, а также покрышки с разным рисунком, размерностью и конструкцией.

Есть и требования к износу. Для легковых автомобилей минимальная остаточная глубина протектора обычной шины — 1,6 мм, а для зимней шины на снегу и льду — не менее 4 мм. Если протектор стёрт сильнее, это уже самостоятельное нарушение.

При какой температуре менять резину: советы экспертов

Главный ориентир — не дата, а температура. Минтранс ранее разъяснял, что менять зимнюю резину на летнюю стоит при среднесуточной температуре не ниже +5 °C. Автоэксперты обычно называют безопасным коридором +5…+7 °C в течение нескольких дней или недели.

Глубина протектора сезонных шин — требования. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Почему это важно на практике? Летняя резина в холод становится жёстче и хуже цепляется за асфальт. Весной проблема обычно в ночных и утренних заморозках. Если утром на дороге ещё возможны лёд, иней или подмёрзшие лужи, переобуваться рано.

Поэтому смотреть нужно сразу на три вещи: среднесуточную температуру, ночной минимум и прогноз хотя бы на ближайшую неделю. Один тёплый уик-энд ничего не решает.

Прогноз погоды на весну 2026: когда потеплеет в Москве и регионах

Синоптики называют весну 2026 года нестабильной. Сейчас в Центральной России тёплый март, но не исключаются волны похолодания.

Апрель, по прогнозам, обещает быть довольно тёплым, но синоптики предупреждают о возможных возвратах холода.

В мае на юге России ожидается почти летнее тепло до +17…+19 °C, тогда как в центральных регионах возможны контрасты: дни с жарой будут сменяться прохладой и дождями. В Сибирь устойчивое тепло придёт только к середине месяца, когда воздух прогреется до +18…+20 °C.

Когда менять резину в марте, апреле или мае 2026: календарь

Для Москвы, Подмосковья и большей части Центральной России март 2026 — это ещё переходный месяц, несмотря на тёплые дневные температуры.

Апрель — основной кандидат для столичного региона. Если среднесуточная температура стабильно вышла выше +5 °C, ночи перестали уходить в уверенный минус, а в утренние часы нет гололедицы, тогда смена резины на летнюю уже выглядит разумной. Именно так обычно и происходит в Москве и области.

Май — это скорее страховочный вариант для северных регионов, Урала, Сибири и мест, где весна запаздывает. Если в начале апреля у вас ещё снег во дворе и заморозки по утрам, лучше потерпеть, чем выиграть неделю и проиграть в тормозном пути.

Штрафы за неправильную резину в 2026 году

Контроль за сезонной резиной входит в обязанности инспекторов ГИБДД. За использование шин не по сезону предусмотрены следующие санкции:

Штраф 500 рублей или предупреждение по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ — за езду на шипованных шинах летом (1 июня – 31 августа) либо на летних шинах зимой (1 декабря – конец февраля).

по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ — за езду на шипованных шинах летом (1 июня – 31 августа) либо на летних шинах зимой (1 декабря – конец февраля). Повторное нарушение. При повторной проверке инспектор может потребовать устранить неисправность. Отказ выполнять законные требования грозит более крупным штрафом до 4000 рублей, административным арестом или обязательными работами.

При повторной проверке инспектор может потребовать устранить неисправность. Отказ выполнять законные требования грозит более крупным штрафом до 4000 рублей, административным арестом или обязательными работами. Изношенные шины. За эксплуатацию шин с глубиной протектора менее нормы (для легковых автомобилей — 1,6 мм на летних, 4 мм на зимних) также назначается штраф 500 рублей. Важно следить за состоянием протектора и сразу заменять изношенные покрышки.

Советы по замене резины: как подготовиться к сезону

Перед переобувкой стоит проверить не только дату в календаре, но и сами колёса. Нормальный алгоритм простой: посмотрите остаток протектора, осмотрите боковины на трещины и грыжи, измерьте давление и заранее запишитесь на шиномонтаж, когда прогноз уже показывает устойчивое тепло, чтобы не попасть в апрельский ажиотаж. Так вы не попадёте в очередь в первый тёплый уик-энд и не будете менять шины в панике.

После замены не пропускайте балансировку и не забывайте про запаску, если она полноразмерная. Если комплект лежал на хранении с прошлого сезона, полезно сразу проверить возраст шин и равномерность износа. Для водителя это мелочь, а для автомобиля — разница между нормальной управляемостью и неприятным биением на скорости. Зимний же комплект после снятия стоит убрать в сухое тёмное место, чтобы к следующему сезону он не потерял форму и свойства.

Работник автосервиса во время сезонной смены резины. Фото © ТАСС / NEWS.ru /

Часто задаваемые вопросы

Можно ли менять резину в марте 2026

Да, формально можно потому, что федерального запрета на весеннюю переобувку в марте нет. Но в Москве и Подмосковье в марте 2026 синоптики советовали не спешить: март, несмотря на дневное тепло, остаётся неустойчивым месяцем, сохраняются ночные заморозки.

Грозит ли штраф за раннюю замену

Сам по себе слишком ранний переход на летние шины в марте или апреле не образует отдельного состава. Штраф появляется не за «раньше времени», а за конкретное нарушение из перечня: например, если зимой нет зимних шин там, где они обязательны, или если летом вы ездите на шипах.

Когда менять резину на летнюю в Москве и Подмосковье

Для столичного региона в 2026 году рабочий ориентир — не март, а апрель, когда среднесуточная температура устойчиво уйдёт выше +5 °C и исчезнет повторяющийся ночной минус. Если говорить совсем практично, сначала смотрим на прогноз на 5–7 дней и только потом едем переобуваться.

Можно ли ездить на «липучках» летом?

Нешипованные зимние шины («липучки») можно использовать круглый год — это не запрещено. Но летом они быстрее стираются, ухудшают управляемость и увеличивают расход топлива. Поэтому при наступлении устойчивой жары лучше поставить летние покрышки.

Сколько должна быть глубина протектора?

Минимальная глубина протектора для летних шин — 1,6 мм, для зимних — 4 мм. У мопедов и мотоциклов допустимый остаток меньше — 0,8 мм, а у грузовиков свыше 3,5 т — 1 мм. Помните: чем глубже рисунок, тем лучше сцепление на мокрой дороге.

Вывод

Переход на летние шины в 2026 году — вопрос не календаря, а температуры и здравого смысла. Закон лишь очерчивает крайние сроки: зимой (1 декабря – конец февраля) обязательны зимние покрышки, а летом (1 июня – 31 августа) под запретом шипы. Между этими периодами главное — ориентироваться на среднесуточные +5…+7 °C и отсутствие ночных заморозков. Учитывайте прогноз погоды, региональные особенности и состояние своих шин, и тогда поездка будет безопасной.

Авторы Михаил Грешнев