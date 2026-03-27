Названа главная причина снижения цен на летние шины в России

Продажи летних легковых шин в России с января по март 2026 года выросли на 41% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя цена за одну покрышку сократилась на 7% — с 6,9 тыс. до 6,4 тыс. рублей. Такие данные привели в Центре развития перспективных технологий, передаёт RG.ru.

Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов подтвердил тенденцию к снижению цен. По его словам, российский рынок находится под давлением избыточного предложения, прежде всего в сегменте азиатской продукции. Особенно заметно подешевели малоизвестные бренды среднего и низкого ценового диапазона — некоторые позиции потеряли в цене 10–20%.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются шины диаметром 16 дюймов. Их доля составила 25% от всего объёма продаж летних покрышек. На втором месте — размер R15 (24%), на третьем — R17 (16%). Цены в этих категориях снизились на 6–9%.

Эксперты рекомендуют покупать летнюю резину перед самым началом тёплого сезона — с конца февраля до апреля. В это время цены ещё не успевают разогнаться, но на прилавках уже появляются свежие партии текущего года.

При выборе шин специалисты советуют ориентироваться не на страну происхождения, а на результаты независимых тестов. Некоторые модели китайских брендов вплотную приблизились к европейским аналогам по тормозному пути и управляемости, однако разброс качества среди них остаётся значительным.

Номинальный срок службы шины составляет около пяти лет. Дата производства указана на боковине в овальной рамке: первые две цифры — неделя выпуска, вторые две — год. При покупке б/у покрышек есть риск нарваться на экземпляры с грыжами, следами восстановления или неравномерным износом, поэтому такой вариант подойдёт не всем.

А ранее российских водителей предостерегли от покупки китайских шин. По словам специалиста, их пока не стоит покупать для личного использования — они быстрее изнашиваются и хуже держат мокрую дорогу. Водители, которые «не замечают разницы», вероятно, просто недостаточно чувствуют автомобиль, отметил эксперт.