Автолюбителей предостерегли от покупки китайских шин

Китайские шины пока не стоит покупать для личного использования — они быстрее изнашиваются и хуже держат мокрую дорогу. Об этом в беседе с RG.ru рассказал автоэксперт Дмитрий Акжолов.

По словам специалиста, китайская резина остаётся компромиссом. Тесты фиксируют слабое сцепление на мокром асфальте и ускоренный износ. Водители, которые «не замечают разницы», вероятно, просто недостаточно чувствуют автомобиль. В критической ситуации — дождь или резкий манёвр — такие шины могут подвести.

Если бюджет ограничен, Акжолов советует выбирать корейские бренды. Они официально поставляются в Россию, заметно дешевле ушедшего премиума и сохраняют качество.

«Качество шин очень важно, так как плохие покрышки требуют постоянного контроля от водителя: коррекции рулём на неровностях, повышенной бдительности в поворотах и на мокрой дороге. В итоге водитель быстрее утомляется и повышается вероятность аварии», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что менять резину на летний комплект пока рано, ведь в Москве по ночам столбики термометров всё ещё показывают отрицательные температуры. Синоптики говорят, что устойчивый переход к более тёплой погоде прогнозируется не раньше начала апреля.