Москвичам посоветовали не спешить с «переобувкой»: ночами ещё до минус 5

Менять зимние шины на летние автолюбителям в Москве пока рано. Оптимальным сроком для сезонной смены резины ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал первую декаду апреля.

По словам синоптика, как минимум до конца недели в столице по ночам ожидается от 0 до минус 5 градусов. При таких условиях, написал он в Telegram-канале, торопиться с «переобуванием» не стоит. Леус отметил, что устойчивый переход к более тёплой погоде прогнозируется не раньше начала апреля. До этого времени сохраняется риск утренней гололедицы и скользких участков на дорогах.

Ориентиром для смены резины обычно считают не календарь, а устойчивую среднесуточную температуру. Эксперты советуют переходить на летние шины, когда она хотя бы неделю держится на уровне не ниже 7–8 градусов: при более холодной погоде летняя резина теряет эластичность и хуже держит дорогу.

