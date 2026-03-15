Самокатчиков хотят признать водителями и обязать получать права

Всех управляющих средствами индивидуальной мобильности с моторами (включая электрические) нужно признать водителями и выдавать им права, уверен главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. По его мнению, любой инцидент с СИМ должен классифицироваться как ДТП.

«Предложение выгнать электровелосипедистов с тротуаров означает, что немалое количество людей выйдет на дороги общего пользования. При этом они не имеют чёткого представления о правилах дорожного движения», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Он отметил, что сегодня водители авто и электросамоката имеют неравные права. В КоАП РФ нет штрафов для водителей электровелосипедов, независимо от мощности. Эксперт недоумевает, почему их называют «пользователями», а не водителями или пешеходами, и предлагает ввести либо полный запрет, либо жёсткие правила.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об ограничении передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам. Особое внимание поручено уделить урегулированию их использования в предпринимательской деятельности (кикшеринг).