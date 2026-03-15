15 марта, 11:34

Самокатчиков хотят признать водителями и обязать получать права

Обложка © Life.ru

Всех управляющих средствами индивидуальной мобильности с моторами (включая электрические) нужно признать водителями и выдавать им права, уверен главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. По его мнению, любой инцидент с СИМ должен классифицироваться как ДТП.

Умные камеры начали фиксировать самокаты и велосипеды на проезжей части в Москве

«Предложение выгнать электровелосипедистов с тротуаров означает, что немалое количество людей выйдет на дороги общего пользования. При этом они не имеют чёткого представления о правилах дорожного движения», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Он отметил, что сегодня водители авто и электросамоката имеют неравные права. В КоАП РФ нет штрафов для водителей электровелосипедов, независимо от мощности. Эксперт недоумевает, почему их называют «пользователями», а не водителями или пешеходами, и предлагает ввести либо полный запрет, либо жёсткие правила.

В Совфеде предложили запретить управлять самокатами в пьяном виде

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об ограничении передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам. Особое внимание поручено уделить урегулированию их использования в предпринимательской деятельности (кикшеринг).

BannerImage
