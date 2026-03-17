Московских мотоциклистов призвали повременить с открытием сезона

Тёплая погода в столице манит байкеров на дороги, но вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр советует не торопиться. В беседе с «Москвой 24» он объяснил, чем чреват ранний старт сезона.

Главная проблема — холодный асфальт. Даже если солнце припекает, дорога ещё не прогрелась как следует. Сцепление летней резины с таким покрытием минимальное. Любое резкое торможение или поворот могут отправить мотоцикл в занос.

По словам эксперта, опасность подстерегает даже опытных водителей. Именно поэтому профи обычно не выезжают до устойчивого тепла. Хайцеэр, сам мотоциклист, ориентируется на температуру плюс 10 градусов не только днём, но и ночью — только тогда асфальт успевает прогреться. По опыту, это не раньше конца апреля.

Ещё один фактор — автомобилисты. За зиму они отвыкли от двухколёсных соседей по потоку и могут забывать смотреть в зеркала при перестроениях. А мотоциклист, в отличие от водителя машины, практически беззащитен. Шлем и экипировка — слабая защита при серьёзном столкновении.

А ранее в Москве водителям посоветовали не торопиться с заменой зимней резины на летнюю. В столичном департаменте транспорта уточнили, что плюсовая температура ещё неустойчива.