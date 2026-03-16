В Москве водителям рекомендовали не менять резину и не выезжать на мотоциклах

Власти Москвы призвали автомобилистов не торопиться с заменой зимней резины на летнюю и воздержаться от поездок на мотоциклах из-за неустойчивой погоды. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Напоминаем, что ещё рано выезжать на мотоциклах, а автомобилистам — менять зимние шины на летние, плюсовая температура ещё неустойчива», — отметили в ведомстве.

Несмотря на солнечную погоду днём, в вечерние часы водителей предупредили о возможных затруднениях на дорогах. Заторы ожидаются в центре, на Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют внедрить специальные приборы для борьбы с шумными автомобилями и мотоциклами. По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, использовать такие устройства могут начать уже в 2027 году. Шумомеры будут работать в районах, где жители чаще всего жалуются на громкий транспорт. Разработка началась именно по просьбам москвичей, которые регулярно обращались с жалобами на рёв моторов.