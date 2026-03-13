Владимир Путин
13 марта, 11:48

Дорожные шумомеры для выявления громких авто заработают в Москве с 2027 года

Обложка © Life.ru

В Москве планируют внедрить специальные приборы для борьбы со слишком громкими автомобилями и мотоциклами. Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, использовать такие устройства могут начать уже в 2027 году.

«Прибор этот создан, он прошёл сертификацию Ростеста, но для того, чтобы он был внедрён в эксплуатацию, необходимо изменение кодекса административных правонарушений», — отметил Ликсутов.

Власти рассчитывают, что после принятия необходимых поправок шумомеры смогут работать в тех районах, где жители чаще всего жалуются на громкий транспорт. Разработка устройства началась именно по просьбам москвичей, которые регулярно обращались с жалобами на рёв моторов.

Ранее Ликсутов заявлял, что столичные умные камеры теперь могут распознавать проведение дорожных работ, а также факты выезда на проезжую часть водителей электровелосипедов и электросамокатов. На ключевых магистралях города сегодня работает более полутора тысяч таких устройств.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

