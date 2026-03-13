Стало известно, когда на тротуарах Москвы появятся первые самокатчики

Сезон аренды электросамокатов в Москве может начаться в конце марта или в начале апреля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, операторы сервисов готовы запустить работу в течение ближайших десяти дней.

«По информации от компаний, в течение 10 дней они будут готовы. Традиционно сезон кикшеринга открывается в конце марта, но зима была снежная. Конец марта – начало следующего месяца должно быть всё готово», – отметил Ликсутов.

Он подчеркнул, что главным приоритетом при запуске станет безопасность. Перед началом сезона власти проверят парк электросамокатов и работу сервисов. Компании, которые не будут соответствовать требованиям, к работе допущены не будут.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ограничить передвижение электросамокатов по тротуарам. Минтранс совместно с МВД, СПЧ, Общественной палатой и комиссиями Госсовета должны представить предложения по совершенствованию правового регулирования использования СИМ.