Россиян предупредили о штрафе до 50 тысяч за выброшенный из окна машины окурок

Россияне могут получить крупный штраф, если выбросят мусор из окна машины, даже обычный окурок ударит по карману — до 50 тысяч рублей. Об этом рассказал эксперт Общественной палаты Евгений Машаров.

По закону, мусор из окна — это административное нарушение. Штраф зависит от того, кто его совершил: обычный человек заплатит от 10 до 15 тысяч рублей;

начальник или другое должностное лицо — от 20 до 30 тысяч;

компания — от 30 до 50 тысяч.

Если вы увидели, как кто-то выбросил окурок или мусор из машины, можно пожаловаться. Для этого необходимо написать заявление в полицию или ГАИ — лично или через «Госуслуги». Обязательно необходимо указать дату, время, место, марку машины и номер, а если есть фото или видео — приложить их. Это не считается нарушением прав водителя, уточнил Машаров.

В некоторых регионах есть специальные сервисы для таких жалоб. Например, в Подмосковье — приложение «Добродел» и сервис «Народный инспектор». Также можно обратиться в Росприроднадзор, пишет ТAСС.

Ранее сообщалось, что дорожные камеры фото- и видеофиксации могут ошибочно принять пассажира праворульного автомобиля за водителя. Если во время движения пассажир такой машины разговаривает по телефону, камера способна выписать штраф, перепутав его с тем, кто находится за рулём. Проблема в том, что в российских регистрационных базах не указывается, с какой стороны у автомобиля расположен руль — справа или слева.