Водители праворульных авто могут получить несправедливый штраф из-за пассажиров

Дорожные камеры фото- и видеофиксации нарушений способны перепутать пассажира праворульной машины с водителем. Об этом заявил автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

По его словам, если пассажир во время движения такого автомобиля говорит по телефону, камера может выписать штраф, ошибочно приняв его за рулевого. В комментарии RT эксперт пояснил, что в российских регистрационных реестрах не фиксируется расположение руля — справа он или слева.

«Поэтому камера запросто может и будет выписывать штрафы», — резюмировал он.

Ранее эксперт по административному праву напомнил, что превышение допустимой нормы алкоголя квалифицируется как опьянение даже после употребления кефира, кваса или спиртосодержащих кондитерских изделий. Такое нарушение, подчеркнул юрист, влечёт за собой предусмотренное законом наказание.