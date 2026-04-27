Штраф и лишение прав: Что грозит водителю за перевозку бензина «про запас»

В России водителям разрешается перевозить в автомобиле запас топлива, но если строго соблюдаются правила транспортировки. Проблема становится актуальной перед летним сезоном, когда россияне отправляются в дальние автопутешествия или просто на дачу и берут с собой пару дополнительных канистр. Life.ru ознакомился с правилами и предупреждает о возможных штрафах.

Согласно пункту 23.5 ПДД, бензин является опасным грузом. Для собственного пользования можно взять с собой в дорогу не более 240 литров топлива. Важно, что каждая отдельная ёмкость не должна превышать 60 литров. Использовать следует исключительно специальные канистры под бензин или сертифицированные баки, любая другая тара не подойдёт и повлечёт за собой ответственность.

Штраф за неправильную перевозку топлива составляет от 2000 до 2500 рублей, также водитель может лишиться прав на срок до 6 месяцев. Наказание будет зависеть от последствий неправильной транспортировки. Например, плохая тара может лопнуть в дороге и вызвать пожар. Кроме того, сотрудники АЗС не имеют права наполнять бензином неподходящие ёмкости, купить баки можно только в автомагазинах.

Ранее в Госдуме предложили направлять плату за резервирование автомобильных номеров напрямую в федеральный бюджет в полном объёме. Соответствующий законопроект «О внесении изменения в статью 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации» был внесён на рассмотрение Госдумы фракцией «Новые люди».