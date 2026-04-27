Новые машины не катят: Россияне массово берут кредиты на подержанные авто

Россияне массово переключаются на подержанные автомобили. В первом квартале 2026 года 84% онлайн-заявок на автокредитование пришлось именно на покупку машин с пробегом. Такие данные, с которыми ознакомился Life.ru, приводит финансовый маркетплейс «Сравни».

Год назад картина была иной: в I квартале 2025 года на подержанные авто приходилось 73% заявок, на новые — 22%, а ещё 5% клиентов указывали цель «просто деньги». Теперь доля новых автомобилей сократилась до 16%.

Лидером по запросам стала Москва — 44% от всех заявок по стране. При этом средняя запрошенная сумма кредита в столице составляет 1,63 миллиона рублей, а одобряют в среднем 1,19 миллиона.

В топ-5 регионов также вошли Краснодарский край (18% запросов), Санкт-Петербург (15%), Московская область (12%) и Свердловская область (11%). В Северной столице средняя одобренная сумма оказалась самой высокой — 2,3 миллиона рублей.

Год назад география была более распределенной: Москва и Тульская область делили лидерство с 24% каждая, далее шли Республика Тыва (21%), Свердловская и Псковская области (по 16%).