«Волчок», 911 и «бумеры»: Россияне возвращают на дороги легенды 90-х

Весной этого года спрос на машины старше трёх десятилетий вырос в полтора раза. Всё дело в том, что за них не надо платить утильбор, выяснил SHOT.

В отличие от большинства современных моделей, эти автомобили со временем не дешевеют, а наоборот — растут в цене. Первое место в рейтинге популярности занял легендарный «волчок» — Mercedes-Benz E500 W124, а также роскошный седан W126. Доставка такого авто в Россию обходится в среднем в 5–10 миллионов рублей.

На втором месте — Porsche 911. Чаще всего его заказывают жители Москвы, готовясь к летнему сезону. Цена «под ключ» варьируется от 10 до 30 миллионов рублей.

Тройку лидеров замыкают классические баварские «бумеры» — модели 730 и 750. Хороший экземпляр можно приобрести примерно за 5 миллионов рублей. Кроме того, в почёте у покупателей «гелики», «шестисотые» и Alfa Romeo. Примерно половину итоговой стоимости составляют доставка и растаможка, размер которой зависит от объёма двигателя.

Как рассказали SHOT в компании-поставщике ретроавтомобилей, одна из главных причин ажиотажа — возможность сэкономить на утилизационном сборе. Также европейские бренды продолжают выпускать оригинальные запчасти для своих старых моделей, и они беспрепятственно доезжают до России через дружественные страны.

