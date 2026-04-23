Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 апреля, 21:53

В Госдуме предложили направлять плату за «красивые» номера для авто в госбюджет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

В Госдуме предложили направлять плату за резервирование автомобильных номеров напрямую в федеральный бюджет в полном объёме. Соответствующий законопроект «О внесении изменения в статью 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации» был внесён на рассмотрение Госдумы фракцией «Новые люди».

«Законопроектом вводится новая категория неналогового дохода Российской Федерации — плата за резервирование (выбор) владельцами автотранспортных средств государственных регистрационных номеров транспортных средств. Предусматривается, что 100 процентов такой платы зачисляется в федеральный бюджет», — говорится в пояснительной записке.

Принятие федерального закона не приведёт к дополнительным расходам бюджета и не потребует увеличение штата в госорганах. Кроме того, мера не противоречит иным федеральным законам.

Ранее стало известно, что в России прорабатывают новые меры против злоумышленников, которые инсценируют ДТП ради страховых выплат. МВД совместно с Банком России обсуждают методы борьбы с мошенниками, которые устраивают фиктивные аварии. Одним из главных шагов может стать создание единой базы данных, где будут храниться сведения о злоумышленниках. Страховые компании смогут вносить в эту базу информацию о подозрительных инцидентах и признаках мошенничества.

Тимур Хингеев
