22 апреля, 10:50

В России предложили отбирать машины у страховых мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky

В России прорабатывают новые меры против злоумышленников, которые инсценируют ДТП ради страховых выплат. Механизмы противодействия мошенникам, инициирующим фиктивные аварии, обсуждаются МВД совместно с Банком России. Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе министерства.

К работе над инициативами подключился и Российский союз автостраховщиков, который направил свои предложения в Центральный банк. Одной из ключевых мер может стать формирование единой базы злоумышленников. Предполагается, что страховые компании смогут вносить в неё сведения о подозрительных случаях и признаках мошенничества.

Также рассматривается введение более жёстких санкций. Среди них — лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трёх лет и конфискация автомобиля, использованного при совершении преступления. В РСА считают, что такие меры позволят лишить мошенников основного инструмента — транспортных средств, используемых для организации подставных ДТП, что осложнит реализацию подобных схем.

Помимо этого, в рамках инициатив предлагается расширить доступ страховщиков к данным дорожных камер. В Банке России поддержали идею усиления борьбы с мошенничеством в сфере ОСАГО, однако подчеркнули необходимость детальной проработки предложений с учётом баланса между эффективностью мер и защитой прав добросовестных участников рынка.

Пенсионер из Москвы лишился 298 млн рублей после перехода по ссылке из СМС

Тем временем в России призвали ввести налоговый вычет на ремонт авто для пенсионеров. Кроме того, водителей предупредили о штрафе до 50 тысяч за выброшенный из окна машины окурок.

Милена Скрипальщикова
