Пенсионер из Москвы лишился 298 млн рублей после перехода по ссылке из СМС

В Москве пенсионер и его сожительница под влиянием мошенников лишились более 298 млн рублей после перехода по ссылке «по вопросам электроснабжения». Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Всё началось с сообщений одного из мессенджеров, где 76-летнему мужчине предложилось перейти по ссылке «по вопросам электроснабжения», что он и сделал. Сразу после этого он начал получать звонки о взломе личного кабинета на «госуслугах», — рассказали в прокуратуре.

Аферисты контролировали мужчину месяц: он снимал деньги со счетов, покупал золотые монеты и слитки, затем передавал курьерам по кодовым словам, получая поддельные банковские документы.

По данным ведомства, злоумышленники на протяжении нескольких недель удерживали контроль над действиями мужчины. Он выполнял указания, не подозревая обмана. Средства снимались в разных банках, после чего переводились в наличную форму через покупку драгоценных металлов. Затем ценности передавались курьерам.

Посредники приезжали к потерпевшему, называли условленные кодовые слова и забирали деньги и слитки. Взамен они выдавали документы, которые выдавались за подтверждение хранения средств. В прокуратуре подчеркнули, что речь идёт об одном из крупнейших подобных случаев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве 65-летний пенсионер потерял десятки миллионов рублей из-за мошеннической схемы, начавшейся с сообщения о замене счётчика. Ему позвонил «сотрудник» компании, прислал SMS с кодом, который пенсионер продиктовал. Затем аферисты сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах» и якобы оформленной доверенности, заставили его покинуть квартиру, записать голосовое обязательство, купить новый телефон и установить приложения для видеосвязи.