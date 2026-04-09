В Москве сиделка женила на себе старика и угробила его виагрой ради наследства

В Москве сиделку заподозрили в махинациях и убийстве пенсионера Георгия Романенко, за которым она приглядывала. Женщина после его смерти получила внушительное наследство. Детали истории публикует телеграм-канал Baza. Работница якобы дала пожилому человеку смертельную дозу виагры.

Сиделка обманула семью пенсионера и стала наследницей. Фото © Telegram / Baza

Сиделка по имени Светлана пришла на работу в семью в 2007 году. Она получала в месяц за уход за престарелым человеком 75 тысяч рублей. Родственники настолько полюбили женщину, что даже купили ей в подарок квартиру за 10 миллионов рублей. Сиделка отработала в семье около 8 лет, после чего внезапно её подопечный 82-летний Георгий объявил, что влюбился в неё. Женщине на тот момент было 54 года. Семья пришла в шок и воспротивилась браку.

Однако пенсионер проявил твёрдость и сыграл свадьбу с избранницей. После этого начались странности. Бывшая сиделка отключила в квартире все видеокамеры, перестала пускать в жильё родственников мужа, настроив его против них. В 2021 году болезнь окончательно приковала Георгия к постели. Но в таком состоянии он как-то смог оформить нотариальную доверенность на адвокатов. Родственники уверены, что всё это провернула новоиспечённая супруга.

Документ заверил нотариус Александр Фёдорченко, он уже попадал в поле зрения закона из-за махинаций с квартирами умирающих пенсионеров. Родственники буквально с боем смогли попасть в квартиру, где психиатр потвердил, что Георгий находится в состоянии беспомощности и имеет тяжёлое психическое заболевание. Пока близкие готовили иск в суд, чтобы официально подтвердить диагноз и разоблачить Галину, пенсионер умер.

По данным экспертизы, в крови скончавшегося нашли силденафил, который есть в составе виагры. Препарат был в львиной дозировке, что могло привести к смерти. Сама же Галина неожиданно позабыла мужа. Даже на похороны она пришла лишь под конец, так как сейчас занимается оформлением наследства. Адвокаты семьи уверены, что к гибели может быть причастна сиделка-жена, поэтому впереди уголовное расследование, а также спор за имущество.

